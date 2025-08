Abd al-Malik al-Houthi: Gli Stati Uniti e il regime sionista minacciano l'intera ummah islamica

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - citando Al-Masirah, il leader del movimento Ansar Allah dello Yemen ha esaminato gli sviluppi internazionali e regionali, in particolare la continua aggressione del regime sionista contro la Striscia di Gaza, in un discorso tenuto in occasione di un evento religioso.

Sayyid Abd al-Malik Badr al-Din al-Houthi ha affermato nel suo discorso che il calo dell'adesione dell'ummah islamica al Sacro Corano ha raggiunto un livello molto preoccupante, al punto che l'appartenenza di molti figli dell'ummah al Corano è diventata puramente superficiale.

Ha inoltre aggiunto: "La tirannia americano-israeliana, attraverso l'asservimento e l'umiliazione delle nazioni, la diffusione dell'ingiustizia e la promozione della corruzione, è una minaccia per l'ummah. Questa tirannia prende di mira le sacralità dell'ummah e intende cancellarne le caratteristiche islamiche. Il modo giusto per affrontare la minaccia americana e israeliana è un'azione seria basata sulle direttive del Sacro Corano."

Al-Houthi ha sottolineato: "L'entità della catastrofe e dell'ingiustizia che il popolo palestinese sta subendo nella Striscia di Gaza è un pericolo per il mondo intero. Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza è una tragedia orribile e una grande ingiustizia. Il popolo palestinese a Gaza si trova ora nella fase più difficile della fame e i bambini stanno morendo di fame. Il nemico israeliano ha ingegnerizzato la questione delle trappole mortali e degli aiuti umanitari per trasformarli in trappole per l'uccisione e il genocidio. Molti abitanti di Gaza vivono in una fame estrema e in una catastrofe orribile, mentre centinaia di milioni di arabi e due miliardi di musulmani li circondano, come se fossero un'ummah indifesa."

Il leader di Ansar Allah ha chiarito: "Assistere alle scene strazianti della morte per fame dei bambini di Gaza è una situazione profondamente vergognosa per gli arabi in primo luogo, e per gli altri musulmani. Il terribile grado di indifferenza dell'ummah ha assicurato al nemico israeliano e agli americani che nessuna azione, qualunque essa sia, sarà intrapresa contro di loro. L'oppressione del popolo palestinese è oppressione di tutta l'ummah, e la minaccia americano-israeliana è una minaccia per tutta l'ummah."

In un'altra parte del suo discorso, ha affermato: "Il popolo yemenita, nel suo movimento globale e continuo dall'inizio dell'aggressione contro Gaza, nonostante due successivi cicli di aggressione militare, è rimasto fermo nella sua posizione. A causa del suo sostegno a Gaza, lo Yemen ha dovuto affrontare migliaia di attacchi aerei, un duro blocco, una vasta riduzione degli aiuti umanitari e una guerra economica. Lo Yemen, nel sostenere Gaza, sta affrontando una vasta guerra propagandistica il cui obiettivo è distogliere l'attenzione del popolo e allontanarlo dalle sue questioni principali. Grazie a Dio, tutti gli sforzi dei nemici per distogliere il nostro popolo dal suo percorso sono falliti."