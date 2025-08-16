Reazione del Vice Ministro degli Esteri al sostegno del Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a Israele

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il Vice Ministro degli Affari Esteri per gli Affari Legali e Internazionali ha reagito, in un messaggio, al sostegno del Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a Israele.

Il Vice Ministro degli Affari Esteri per gli Affari Legali e Internazionali ha scritto sul suo account X: "Scioccante violazione dell'etica giudiziaria: il Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia si schiera apertamente con Israele, un regime con numerosi casi pendenti presso la Corte. Questo palese schieramento mina la credibilità della Corte Internazionale di Giustizia e viola il principio fondamentale dell'imparzialità giudiziaria."

Si dice che Julia Sebutinde, la Vice Presidente ugandese della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), abbia dichiarato che Dio l'ha "scelta per stare al fianco di Israele" e che i segni della "fine dei tempi" sono "palesi" in Medio Oriente.

All'inizio dell'anno scorso, Sebutinde è stata l'unico giudice tra la giuria di 17 membri della Corte a votare contro tutte le sei misure emesse dalla Corte in una sentenza che dichiarava "ammissibile" l'accusa di genocidio di Israele a Gaza, e nel luglio 2024, è stata di nuovo l'unica a dissentire quando una giuria di 15 giudici ha dichiarato "illegale" l'occupazione decennale israeliana dei territori palestinesi.