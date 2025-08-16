Incendi devastanti sulla costa siriana / L'accusa di deliberata negligenza al governo di Al-Julani

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - gli incendi devastanti sulle montagne della costa siriana continuano per il quinto giorno consecutivo, estendendosi dalla pianura di Al-Ghab, nella periferia occidentale della provincia di Hama, fino alla periferia nord-occidentale della provincia di Latakia. Le difficili condizioni sul campo e la natura impervia del terreno ostacolano l'accesso delle squadre antincendio e delle attrezzature di soccorso ai luoghi degli incendi, e sono state fatte ripetute richieste per l'intervento di elicotteri.

A ovest di Hama, il fuoco ha raggiunto questa mattina la città di Shattha. Un elicottero ha scaricato barili d'acqua sulla zona due volte e poi ha lasciato il luogo. Gli incendi continuano ad avvicinarsi alle case delle persone, specialmente nella zona di "Saqiyat al-Nahilah", creando un'ondata di paura e terrore tra i residenti.

Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, le operazioni di spegnimento nella zona di Kassab, a nord di Latakia, sono in corso con la partecipazione delle squadre dei vigili del fuoco, mentre i residenti delle aree a ovest di Hama fanno affidamento principalmente sugli sforzi della popolazione locale per combattere il fuoco, e gli elicotteri e i mezzi pesanti sono intervenuti solo in misura limitata. Anche i residenti del villaggio di Al-Haidariya hanno spento il fuoco con sforzi locali, mentre la presenza delle squadre ufficiali è stata scarsa e i voli degli elicotteri non sono stati proporzionati all'entità della crisi.

Gli incendi si sono estesi a vaste aree, tra cui le montagne di Al-Tahr, Anab, Tartus, Maqamat Bani Hashem e le foreste di Abu Qubais, lasciando un paesaggio catastrofico. Un denso fumo ha coperto il cielo della regione e i residenti hanno difficoltà a respirare, vivendo in una grave preoccupazione per le loro vite e i loro beni.

Le fiamme hanno bruciato vaste aree di foreste e fattorie, causando lo sfollamento di decine di famiglie le cui case sono a rischio. Il villaggio di Anab, che in passato era una destinazione turistica, si è ora trasformato in una scena di ceneri. I residenti locali dicono che le squadre dei vigili del fuoco non erano presenti nelle prime ore, il che ha permesso al fuoco di diffondersi rapidamente.

Alcuni residenti hanno accusato il governo di Al-Julani di deliberata negligenza nelle operazioni di spegnimento, credendo che ciò sia stato fatto per diffondere il fuoco in aree inaccessibili che si ritiene siano utilizzate come nascondigli dai superstiti del regime di Bashar al-Assad.