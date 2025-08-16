Attacco aereo del regime sionista nel sud del Libano / Tel Aviv sostiene di aver distrutto i tunnel di Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - aerei da guerra dell'esercito israeliano hanno attaccato aree alla periferia delle due città di Hasbayya e Jezzine nel sud del Libano giovedì sera. Questi attacchi sono avvenuti in seguito alle recenti violazioni dell'accordo di cessate il fuoco che era in vigore dalla fine del 2024. L'esercito israeliano ha affermato che l'operazione è stata condotta per distruggere percorsi sotterranei appartenenti a Hezbollah.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale libanese, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira la zona di "Wadi Barghaz" alla periferia della città di Hasbayya, nella provincia di Nabatieh, e la zona di "Joura Khodr Al-Qatrani" alla periferia della città di Jezzine, nella provincia del Libano meridionale. Finora non sono state riportate vittime umane a seguito di questi attacchi.

L'esercito israeliano ha affermato in una dichiarazione di aver preso di mira diversi percorsi sotterranei appartenenti a Hezbollah nel sud del Libano e ha sostenuto che queste infrastrutture sono considerate una violazione degli accordi tra Israele e il Libano. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulla posizione esatta o sulla natura di questi percorsi.

In precedenza, giovedì, l'agenzia di stampa libanese aveva riferito che un drone israeliano aveva sparato due missili contro una motocicletta nella città di Aitaroun, nel distretto di Bint Jbeil, nella provincia di Nabatieh, ferendo un agente di polizia locale.

Il Ministero della Salute libanese ha annunciato in una dichiarazione che due persone sono rimaste ferite nell'attacco e ha aggiunto che i droni israeliani hanno continuato a sorvolare a bassa quota le città di "Ainata" e "Aitaroun" giovedì sera.

Questi sviluppi si sono verificati un giorno dopo che "Eyal Zamir", il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, ha effettuato una visita sul campo nel sud del Libano. Questa visita è coincisa con la visita ufficiale di "Ali Larijani", segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, a Beirut.

Zamir ha ammesso mercoledì che l'esercito israeliano ha condotto 600 attacchi aerei in Libano da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 27 novembre 2024. Ha sottolineato che Israele non si tirerà indietro.

Israele ha lanciato attacchi contro il Libano l'8 ottobre 2023, che si sono trasformati in una guerra su vasta scala dal 23 settembre 2024. Questi conflitti hanno finora causato la morte di oltre 4.000 persone e il ferimento di circa 17.000.

Un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele è stato istituito il 27 novembre 2024, ma Tel Aviv lo ha violato più di 3.000 volte, causando la morte di 281 persone e il ferimento di 593.

In una mossa contraria al cessate il fuoco, l'esercito israeliano si è parzialmente ritirato dal sud del Libano, ma continua a occupare cinque colline che aveva conquistato durante la recente guerra.