Turki Al-Faisal: l'Arabia Saudita non normalizzerà i rapporti con un criminale di guerra come Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il principe Turki Al-Faisal, ex capo dell'intelligence saudita, riferendosi a Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha dichiarato che il suo paese non può stabilire relazioni normali con un criminale di guerra ossessionato dal massacro di massa.

Durante un'intervista con la CNN, gli è stato chiesto della normalizzazione delle relazioni con il regime sionista e Turki Al-Faisal ha risposto: "Come può qualcuno aspettarsi che l'Arabia Saudita stabilisca relazioni normali con un criminale o un genocida folle del genere?"

Il principe Turki Al-Faisal ha aggiunto che non c'è modo che l'Arabia Saudita normalizzi le relazioni con il regime sionista nelle attuali circostanze. Ha ricordato: "È stata l'Arabia Saudita a presentare il piano di pace arabo. Questo piano è ancora sul tavolo."

Ha fatto riferimento ai passati sforzi sauditi per la pace nella regione e ha aggiunto che la normalizzazione non può avvenire prima della pace: "C'è una lunga storia di sforzi sauditi per la pace. La normalizzazione non avverrà prima. L'iniziativa di pace araba si basa sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il diritto internazionale deve prevalere in queste questioni - non essere semplicemente abbandonato per pagare un prezzo politico per uno psicopatico omicida come il signor Netanyahu."

L'ex funzionario saudita ha anche menzionato un piano presentato il mese scorso dall'Arabia Saudita e dalla Francia alla conferenza per la soluzione a due Stati a New York.

Questo piano include la creazione di un'autorità di governo a Gaza in modo che l'Autorità Palestinese possa fornire tutti i servizi governativi, ripristinare la vita civile, avviare la ricostruzione e dare alla gente speranza per il futuro.

Ha affermato: "Come ho menzionato in precedenza, l'Arabia Saudita, la Francia e altri paesi hanno recentemente messo sul tavolo un piano per porre fine alla guerra a Gaza e fare passi per porre fine alle ostilità tra Israele e i suoi vicini."

Riguardo alle recenti dichiarazioni di Netanyahu sulla "Grande Israele", il principe Turki ha detto: "Il signor Netanyahu ora parla di una sorta di immagine biblica di Israele. Non lo nasconde. Lo mostra persino sulle mappe. Ciò significa un territorio dal fiume Nilo all'Eufrate che intende perseguire."