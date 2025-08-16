La magnifica parata di Kata'ib Sayyid al-Shuhada nella notte dell'Arba'in con la presenza di Abu Alaa al-Walai / L'unità della Resistenza e di Ashura

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - dall'Iraq, alla vigilia dell'Arba'in di Imam Hussein, centinaia di membri di Kata'ib Sayyid al-Shuhada (AS) si sono radunati venerdì sera, 19 Safar 1447 AH, a Karbala per tenere la loro parata annuale con la presenza di Hajj Amin Abu Alaa al-Walai, il segretario generale del gruppo.

Questo evento, nella notte dell'Arba'in, con la partecipazione di unità da combattimento, forze di mobilitazione popolare e alti comandanti della Resistenza, ha mostrato la coesione organizzativa e il messaggio politico dell'Asse della Resistenza.

In un discorso a margine della cerimonia, Abu Alaa al-Walai ha descritto la presenza delle forze della Resistenza accanto a milioni di pellegrini di Hussein come una "combinazione di fede e prontezza al combattimento" e ha sottolineato che Kata'ib Sayyid al-Shuhada rimarrà in prima linea nella difesa dell'Iraq, dei suoi luoghi sacri e degli ideali della comunità islamica.

La parata di quest'anno si è svolta con lo slogan #Ashura_Victory e le forze, portando le bandiere del lutto di Hussein e i simboli della Resistenza, hanno inviato il messaggio della loro prontezza ad affrontare qualsiasi minaccia, ricordando i sacrifici dei compagni di Sayyid al-Shuhada.

Gli analisti politici ritengono che lo svolgimento di questa cerimonia nel mezzo degli sviluppi della sicurezza nella regione non sia solo un simbolo del legame storico di Ashura con la Resistenza contemporanea, ma porti anche un messaggio di deterrenza ai nemici e una dichiarazione di solidarietà con l'Asse della Resistenza in tutta la regione.

Kata'ib Sayyid al-Shuhada, che negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nella lotta contro il terrorismo e nella difesa dei santuari della Famiglia del Profeta (AS), tiene questa parata ogni anno come una tradizione strategica insieme alla marcia dell'Arba'in; una tradizione che quest'anno ha assunto un aspetto più simbolico e strategico che mai.