L'ambasciatore iraniano a Beirut: la visita del Dr. Larijani in Libano è stata un successo e ha fornito chiarezza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - "Mojtaba Amani", l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Libano, ha dichiarato che la visita del Dr. Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, a Beirut è stata un successo a tutti i livelli.

Ha affermato: "Durante questa visita, si sono tenuti una serie di incontri positivi, amichevoli e franchi, che hanno contribuito a dissipare ogni dubbio o preoccupazione esistente riguardo alle posizioni chiare e trasparenti dell'Iran."

Amani ha aggiunto che l'incontro del Dr. Larijani con lo sceicco Naim Qassem, Segretario Generale di Hezbollah, ha rafforzato il sostegno continuo dell'Iran al Libano e alla sua Resistenza contro il nemico israeliano.

In precedenza, anche lo sceicco Naim Qassem aveva espresso la sua gratitudine all'Iran per il suo sostegno costante al Libano, alla sua Resistenza contro il nemico israeliano e per il suo appoggio all'unità, alla sovranità e all'indipendenza del Libano.

Il Dr. Ali Larijani, durante la sua visita ufficiale a Beirut di ieri, ha sottolineato che l'Iran è pronto a schierarsi al fianco del Libano in caso di qualsiasi escalation da parte di Israele e a fornire il sostegno necessario su richiesta del governo libanese.