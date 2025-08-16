Oltre 200 morti nelle devastanti inondazioni nel nord del Pakistan

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - almeno 210 persone sono morte in Pakistan a causa delle inondazioni e delle improvvise inondazioni nel nord del paese, tra cui 5 membri delle unità di soccorso a causa della caduta del loro elicottero.

Le improvvise piogge torrenziali hanno causato inondazioni e frane nello stato di Khyber Pakhtunkhwa nel nord-ovest, nello stato di Gilgit-Baltistan e nella parte pakistana del Kashmir nel nord del Pakistan.

Secondo le statistiche ufficiali del Dipartimento statale di gestione delle crisi nello stato di Khyber Pakhtunkhwa, almeno 189 persone sono morte a causa delle inondazioni in questo stato, tra cui 163 uomini, 14 donne e 12 bambini. Data la continuazione delle inondazioni e delle operazioni di salvataggio, è probabile che il numero delle vittime aumenti.

In precedenza, il governo dello stato di Khyber Pakhtunkhwa aveva annunciato che il contatto con un elicottero di soccorso inviato per trasportare aiuti nella regione di Bajaur era stato perso. Ore dopo, il governo pakistano ha confermato in una dichiarazione che l'elicottero era caduto e che i suoi 5 occupanti erano morti.

Le autorità dello stato di Khyber Pakhtunkhwa affermano che a causa delle continue piogge, delle inondazioni in corso e delle operazioni di salvataggio, una stima esatta dei danni non è attualmente possibile.

I media pakistani hanno riferito che almeno 10 persone sono morte nello stato di Gilgit-Baltistan a causa delle inondazioni. L'incidente ha causato la distruzione diffusa di terreni agricoli, la devastazione di diverse case e il blocco di alcune strade principali.

Nella parte pakistana del Kashmir, le autorità hanno riportato la morte di almeno 8 persone nella città di Muzaffarabad. Le inondazioni hanno anche spazzato via 6 ponti sospesi nella regione della Valle di Neelum.

Dalla fine di giugno scorso, le piogge monsoniche hanno causato ingenti danni in tutto il Pakistan, specialmente nello stato di Khyber Pakhtunkhwa e nelle regioni settentrionali, provocando inondazioni, frane e lo sfollamento di decine di famiglie verso aree sicure.