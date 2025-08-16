Segretario Generale di Hezbollah in Libano: non consegneremo le armi della Resistenza / Siamo pronti per una battaglia di Karbala

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - lo sceicco "Naim Qassem", Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha accusato il governo del paese di servire il progetto israeliano portando avanti la decisione di disarmare la Resistenza e ha promesso di avviare una battaglia di Karbala per contrastare questa decisione.

Oggi, venerdì, durante la commemorazione dell'Arba'in di Hussein in Libano, ha affermato che se il governo del paese cercherà di confrontarsi con Hezbollah, non rimarrà più vita in Libano.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha definito la decisione del governo libanese come il tentativo di privare la Resistenza e il Libano delle loro armi difensive in un momento di aggressione, facilitando l'uccisione delle forze della Resistenza, la loro espulsione dalla loro terra e l'attuazione di un progetto americano-israeliano.

Lo sceicco Naim Qassem ha aggiunto che la decisione del governo libanese è pericolosa e espone il paese a una grande crisi, ed è in conflitto con il patto di coesistenza comune.

Ha respinto la consegna delle armi della Resistenza e ha affermato che Hezbollah in Libano condurrà una battaglia di Karbala per affrontare questo "progetto israelo-americano".

Lo sceicco Naim Qassem ha sottolineato: "Non esiste una sovranità in Libano se non è accompagnata da una Resistenza che ha liberato l'opzione della sovranità del Libano."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha ritenuto il governo libanese pienamente responsabile di qualsiasi esplosione interna e di qualsiasi distruzione in Libano, affermando: "Non ci sarà vita per il Libano se vi schiererete dalla parte opposta e cercherete di confrontarvi e distruggerci; il Libano si costruisce solo con tutte le sue componenti."

Ha dichiarato che Hezbollah ha posticipato qualsiasi protesta contro la consegna delle armi perché c'è ancora spazio per il dialogo con il governo, aggiungendo che le proteste di strada potrebbero continuare fino all'ambasciata americana in Libano.

Il Consiglio dei Ministri libanese, il 7 agosto di quest'anno, ha deciso che tutte le armi - comprese quelle di Hezbollah - devono essere poste sotto il controllo del governo e ha incaricato l'esercito di preparare un piano per attuare questa decisione durante lo stesso mese e di realizzarla entro la fine del 2025.