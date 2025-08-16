Il Ministro degli Interni iracheno: il piano di sicurezza per la cerimonia dell'Arba'in è prossimo al pieno successo

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - "Abdul Amir Al-Shammari", il Ministro degli Interni iracheno, ha annunciato che il piano speciale di sicurezza e servizi per la cerimonia dell'Arba'in dell'Imam Hussein (AS) di quest'anno è prossimo al pieno successo.

Al-Shammari ha sottolineato in una conferenza stampa che questo piano, descritto come il più grande nella storia dell'Iraq, non ha avuto alcuna falla di sicurezza degna di nota, il che dimostra l'alta preparazione e la disciplina professionale delle forze incaricate della sua esecuzione.

Ha aggiunto: "L'Iraq ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire i più grandi raduni umani del mondo e finora, oltre a milioni di iracheni, più di 4 milioni di pellegrini arabi e stranieri sono entrati nel paese."

Secondo il Ministro degli Interni iracheno, 52.778 ufficiali, forze e dipendenti hanno partecipato all'attuazione di questo piano, sono stati assicurati 93 assi, sono stati istituiti 110 posti di blocco e sono state seguite e neutralizzate 69 informazioni di sicurezza.

In un contatto con il Primo Ministro iracheno, Muhammad Shia' Al-Sudani, Al-Shammari ha dichiarato che il piano di sicurezza di quest'anno ha affrontato con successo tutte le sfide che miravano a compromettere la sicurezza della cerimonia e dei pellegrini, e la vigilanza delle forze di sicurezza ha impedito il verificarsi di qualsiasi incidente.

Ha aggiunto: "La flessibilità, specialmente nel settore del traffico, è stata una caratteristica distintiva del piano di quest'anno; non ci sono state interruzioni sulle strade e sono stati installati radar sulle strade internazionali. Queste misure, insieme al potenziamento delle risorse umane, hanno portato a una riduzione del 26% degli incidenti stradali, del 55% delle vittime e del 36% dei feriti."

Il Ministro degli Interni iracheno ha anche menzionato il successo nell'organizzazione del processo di ritorno dei pellegrini dell'Arba'in, nonostante la forte pressione sui valichi di frontiera, e ha detto che, nonostante l'ingresso di un enorme volume di pellegrini in un breve periodo, i ritorni sono stati effettuati in modo sicuro.

Ha sottolineato che il piano di sicurezza ha evitato le manifestazioni armate e la militarizzazione delle città e il centro della città di Karbala è diventato una zona senza armi, il che ha avuto un riflesso positivo sull'immagine della stabilità della sicurezza del paese iracheno.

Al-Shammari ha detto che per prevenire l'affaticamento delle forze, le missioni sono state divise in tre turni e ogni unità di sicurezza ha ricevuto un tempo di riposo sufficiente.

Ha continuato: "Anche nel campo dei media, il Ministero degli Interni iracheno ha sventato gli sforzi per turbare l'atmosfera della cerimonia creando un'atmosfera calma e positiva e, attuando un piano mediatico preciso, è riuscito a gestire e neutralizzare le voci in modo professionale."

Ha concluso affermando che il numero di pellegrini nella città di Karbala era molto alto e le processioni nelle province di Najaf e Babel sono state raccolte.