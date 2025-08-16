2 feriti in una sparatoria vicino a una moschea in Svezia

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - la polizia svedese ha annunciato oggi (venerdì) che due persone sono rimaste ferite in una sparatoria vicino a una moschea nella città di Örebro. Le autorità sospettano che l'incidente sia legato a reti criminali.

Un portavoce della polizia svedese ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma ha rifiutato di fornire dettagli sulla gravità delle loro ferite.

La polizia svedese sta indagando sull'incidente come tentato omicidio e sta cercando un sospetto, sebbene finora nessuno sia stato arrestato.

La Svezia sta affrontando da oltre un decennio un'ondata di violenza legata a bande criminali, e gli investigatori ritengono che anche questa sparatoria possa rientrare in tale contesto.

In una dichiarazione, la polizia svedese ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli: "Basandosi sulla situazione attuale e sulle circostanze della sparatoria a Örebro, è probabile che l'incidente sia collegato a reti criminali."

La città di Örebro, situata a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma, è stata teatro lo scorso febbraio di un'altra sparatoria mortale in cui 10 studenti e un insegnante hanno perso la vita, rendendola l'attacco armato più mortale nella storia della Svezia in termini di numero di vittime. L'autore di quell'attacco era un ex studente che si è poi suicidato. Gli investigatori di quel caso non hanno trovato un movente chiaro per l'azione dell'aggressore e hanno dichiarato che non aveva legami con bande criminali.