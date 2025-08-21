Regno Unito: il piano di insediamento israeliano è una palese violazione del diritto internazionale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, David Lammy, il ministro degli Esteri del Regno Unito, ha dichiarato oggi mercoledì: "Condanniamo l'approvazione del piano di insediamento israeliano (E1) che divide lo Stato di Palestina in due parti." Il ministro degli Esteri del Regno Unito ha aggiunto: "Se il piano di insediamento israeliano verrà attuato, sarà una palese violazione del diritto internazionale."



Caspar Veldkamp, il ministro degli Esteri olandese, ha anche annunciato poco fa: "Condanniamo la decisione [del regime] israeliano di procedere con il piano di insediamento illegale E1. Questo piano di insediamento divide la Cisgiordania occupata in due parti ed è una violazione del diritto internazionale. Questo piano di insediamento rende quasi impossibile la creazione di uno Stato palestinese. Chiediamo a Israele di non intraprendere alcuna azione che mini la cosiddetta soluzione a due Stati." Questo accade mentre il gabinetto del regime sionista ha ufficialmente e definitivamente approvato poco fa l'attuazione del piano di insediamento nella cosiddetta Area E1 a Gerusalemme Est; un piano che era stato ripetutamente interrotto dagli anni '90 a causa dell'opposizione internazionale. Secondo il movimento "Peace Now", che monitora le attività di insediamento, l'approvazione di questo piano è avvenuta con una rapidità senza precedenti e include la costruzione di oltre 3401 nuove unità abitative e anche la creazione di un nuovo insediamento chiamato "Ashtahal" con 342 unità, in cui sono previsti anche edifici pubblici.