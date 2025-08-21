Pezeshkian: il viaggio in Bielorussia sarà una svolta nelle relazioni tra Iran e Bielorussia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, presidente del nostro Paese, dopo essere tornato dal suo viaggio ufficiale in Bielorussia, ha scritto sulla sua pagina personale: il viaggio in Bielorussia sarà una svolta nelle relazioni tra Iran e Bielorussia e avrà risultati e conquiste brillanti. Ha aggiunto: la Repubblica islamica dell'Iran attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Bielorussia e l'attuale tabella di marcia tra i due Paesi sarà presto trasformata in un documento completo di partenariato strategico.