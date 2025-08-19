Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Youm, il giornale Wall Street Journal ha riferito, citando funzionari europei, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha respinto il piano di scambio di territori con la Russia durante il suo incontro con il suo omologo americano Donald Trump la scorsa notte.

Il rapporto afferma che Zelensky, allo stesso tempo, ha sottolineato che sarebbe difficile superare le considerazioni costituzionali in Ucraina.

Secondo il rapporto, il presidente ucraino ha menzionato i problemi che il processo di trasferimento dei residenti del paese e la violazione dei principi costituzionali ucraini deve affrontare, ma ha detto che "può considerare scambi proporzionali".

In precedenza, il presidente ucraino aveva dichiarato in un'intervista: "Cedere i territori ucraini alla Russia è impossibile".

Dopo aver tenuto una riunione alla Casa Bianca, ha detto: "Non abbiamo bisogno di un cessate il fuoco, ma di una pace reale".

Zelensky ha sottolineato che la questione del suolo ucraino è molto importante, dicendo: "Discuterò di questo argomento con Putin durante il mio incontro con lui".

Ha dichiarato: "Ho avuto una discussione dettagliata con Trump sui territori ucraini".