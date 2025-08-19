L'esercito israeliano si rivolge agli ebrei stranieri per risolvere la carenza di personale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (as) - Abna -, fonti del regime sionista hanno rivelato che l'esercito di questo regime si è rivolto al reclutamento di ebrei provenienti da paesi stranieri per risolvere la crisi della carenza di personale militare e di riserve. Questo avviene mentre la struttura politica di questo regime ha deciso di occupare la città di Gaza.

Il Canale 7 della televisione del regime sionista ha rivelato oggi che l'esercito israeliano, a causa di una grave carenza di personale militare, sta valutando di reclutare ebrei provenienti da paesi stranieri affinché emigrino nei territori occupati e si arruolino nell'esercito in cambio di stipendi considerevoli.

Questa misura arriva dopo che il gabinetto del regime sionista ha deciso di occupare completamente la città di Gaza, mentre la crisi interna nei territori occupati riguardo alla legge sul servizio militare obbligatorio sta aumentando e i partiti Haredi (ultra-ortodossi) si rifiutano di inviare le forze Haredi al servizio militare.

Secondo questo media sionista, in base alle statistiche del dipartimento delle risorse umane, la carenza di personale dell'esercito del regime sionista è attualmente stimata tra 10.000 e 12.000 unità. Per questo motivo, l'esercito, dato il rifiuto degli Haredi di andare in guerra, sta cercando di esaminare nuove soluzioni per rafforzare urgentemente le forze militari.

In questo contesto, il Canale 7 della televisione del regime sionista, citando l'agenzia di stampa ufficiale dell'esercito, ha riferito che i funzionari militari e di sicurezza stanno pianificando di elaborare un piano per rafforzare le forze militari che mira in particolare a giovani ebrei di età compresa tra 18 e 25 anni negli Stati Uniti e in Francia, incoraggiandoli a immigrare nei territori occupati per un periodo di diversi anni e arruolarsi nell'esercito.

Secondo il rapporto pubblicato, le stime indicano che l'esercito del regime sionista ha attualmente la capacità di reclutare 10.000 soldati all'anno tra gli ebrei stranieri. Tuttavia, hanno fissato il loro obiettivo iniziale di reclutare 600-700 soldati all'anno tra gli immigrati ebrei.

Secondo l'esercito israeliano, questa decisione è ancora nelle prime fasi di esame e sviluppo.

Nel frattempo, alcuni alti funzionari hanno chiarito che appellarsi ai sentimenti degli ebrei della diaspora potrebbe essere un modo per rafforzare le fila e contribuire a colmare la carenza di personale militare.

Va notato che l'esercito del regime sionista si sta rivolgendo al reclutamento di ebrei stranieri mentre, a quasi due anni dalla guerra di Gaza, la grave carenza di militari e di riserve, insieme all'usura delle attrezzature da guerra, ha messo l'esercito sempre più in difficoltà.

Questo avviene mentre il gabinetto del regime sionista, con l'obiettivo di mantenere la propria sopravvivenza politica al potere, si è rivolto all'estensione della guerra a Gaza e ha deciso di occupare completamente la città di Gaza.