Secondo l'agenzia di stampa ABNA, J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, in un'intervista con Fox News, ha sottolineato che l'Ucraina sta cercando una garanzia a lungo termine per mantenere la sua integrità territoriale e vuole assicurarsi che non sia più esposta all'aggressione russa. Vance ha aggiunto: "I russi vogliono controllare parti dell'Ucraina; la maggior parte delle quali è attualmente occupata e un'altra parte che non è ancora stata occupata." In un'altra parte della sua intervista, ha notato: "La parte più grande del fardello di garantire la sicurezza dell'Ucraina ricadrà sulle spalle degli europei." Il vicepresidente degli Stati Uniti ha anche parlato dell'ingresso di Elon Musk nella scena della formazione di un terzo partito politico negli Stati Uniti, dicendo: "Penso che Musk stia sbagliando a continuare su questa strada." Vance ha sottolineato di non aver avuto colloqui con Musk o altri sostenitori finanziari riguardo alle elezioni presidenziali americane del 2028.

Media americani: gli Stati Uniti avranno un ruolo limitato nella garanzia di sicurezza dell'Ucraina

In questo contesto, il sito di notizie Politico, citando un funzionario europeo, ha riferito che un funzionario del Pentagono ha dichiarato ad alcuni alleati: "Washington intende svolgere un ruolo limitato nel fornire qualsiasi garanzia all'Ucraina." Secondo i funzionari che hanno parlato con Politico, queste dichiarazioni degli americani hanno causato preoccupazione tra gli alleati; poiché Trump fa affidamento sul ruolo dell'Europa per garantire la pace a lungo termine. D'altra parte, il Wall Street Journal, citando un funzionario dell'amministrazione Trump, ha scritto che lui e il suo team stanno cercando di organizzare un incontro bilaterale tra funzionari russi e ucraini. Secondo questo rapporto, questo incontro tra funzionari russi e ucraini è stato programmato con l'obiettivo di fermare il massacro e porre fine alla guerra.