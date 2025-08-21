Dujarric: L'approvazione degli insediamenti nell'Area E1 della Cisgiordania è condannata

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha annunciato: "António Guterres, il Segretario Generale, condanna l'approvazione della costruzione di oltre 3400 unità abitative per insediamenti israeliani nell'Area E1 della Cisgiordania occupata." Ha sottolineato: "Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est sono una violazione del diritto internazionale e in contrasto con le risoluzioni delle Nazioni Unite." Secondo il rapporto, Guterres ha anche affermato che la continuazione del piano di insediamento E1 rappresenta una minaccia esistenziale per la soluzione a due Stati. Il Segretario Generale ha nuovamente chiesto a Israele di fermare immediatamente le attività di insediamento. Il gabinetto del regime sionista ha ufficialmente e definitivamente approvato mercoledì sera l'attuazione del piano di insediamento nella cosiddetta Area E1 a Gerusalemme Est; un piano che era stato ripetutamente interrotto dagli anni '90 a causa dell'opposizione internazionale. Secondo il movimento "Peace Now", che monitora le attività di insediamento, l'approvazione di questo piano è avvenuta con una rapidità senza precedenti e include la costruzione di oltre 3401 nuove unità abitative, nonché la creazione di un nuovo insediamento chiamato "Ashtahal" con 342 unità, dove sono previsti anche edifici pubblici.

La Germania ha condannato le operazioni militari israeliane a Gaza e la costruzione di insediamenti in Cisgiordania

Steffen Hebestreit, vice portavoce del governo tedesco, in una conferenza stampa a Berlino, ha condannato l'escalation delle operazioni militari, dicendo: "Noi rifiutiamo l'aumento della violenza in questi conflitti e chiediamo a tutte le parti e alla comunità internazionale di raggiungere immediatamente un cessate il fuoco duraturo." Ha aggiunto: "La Germania continuerà a lottare con tutti i mezzi a sua disposizione per realizzare un tale cessate il fuoco e allo stesso tempo aumenterà le pressioni per il rilascio di tutti i prigionieri." D'altra parte, Joseph Hinzther, vice portavoce del Ministero degli Affari Esteri tedesco, ha anche parlato della costruzione di insediamenti da parte del regime sionista a Gerusalemme Est, dicendo: "La posizione del nostro governo è chiara; noi respingiamo fermamente queste azioni. La costruzione di insediamenti è una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza." Ha aggiunto: "Queste azioni minano il processo per raggiungere una soluzione a due Stati e porre fine all'occupazione della Cisgiordania, che è richiesta dalla Corte Internazionale di Giustizia."

Il Belgio ha chiesto la cessazione delle operazioni israeliane a Gaza

Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri belga ha scritto in un messaggio sulla sua pagina personale sulla rete sociale X che il paese chiede a Israele di fermare l'operazione "Carri di Gedeone 2"; perché, secondo lui, questo attacco porta alla morte di civili, alla distruzione diffusa e allo sfollamento di persone e non aiuterà a liberare i prigionieri israeliani.