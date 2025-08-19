  1. Home
Ucciso un comandante dell'ISIS nell'Afghanistan orientale

19 agosto 2025 - 10:18
Fonti locali nella provincia di Nangarhar hanno confermato la morte di un comandante in fuga del gruppo terroristico ISIS nell'Afghanistan orientale.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (as) - Abna -, fonti locali nella provincia di Nangarhar, nell'Afghanistan orientale, hanno confermato l'uccisione di "Haji Musa", un comandante in fuga del gruppo terroristico ISIS, nel distretto di Dara-e-Noor di quella provincia.

Secondo le fonti locali, Haji Musa, che era fuggito da un attacco pochi giorni prima, è stato ucciso dopo un'operazione di ricognizione e inseguimento da parte dei talebani.

Era considerato una delle figure di spicco del gruppo terroristico ISIS nelle province di Kunar, Nangarhar e Laghman.

In precedenza, "Hamdullah Fitrat", vice portavoce del governo talebano, in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Russia sulle attività dell'ISIS in Afghanistan, aveva sottolineato che il gruppo terroristico era stato soppresso nel paese e non aveva più una presenza efficace.

Ha aggiunto che il popolo afghano è contrario all'estremismo e che il governo di Kabul ha anche adottato misure serie per garantire la sicurezza.

