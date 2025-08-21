Araghchi: i talebani non hanno rispettato i diritti degli sciiti afghani

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale di AhlulBayt (a.s.) - ABNA -, Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell'Iran, in un'intervista pubblicata mercoledì (dall'IRNA, l'agenzia di stampa statale iraniana), ha criticato le prestazioni dei talebani riguardo alle questioni chiave dell'Afghanistan.

Ha affermato che l'Iran, nonostante la stretta collaborazione con il gruppo per garantire i propri interessi nazionali, è ancora lontano dal riconoscere il governo talebano.

Riferendosi alle numerose sfide tra Iran e Afghanistan, tra cui rifugiati, droghe, terrorismo, sicurezza delle frontiere, commercio, la questione dell'acqua, la lingua persiana e, in particolare, la sicurezza degli sciiti, Araghchi ha detto: "Non possiamo essere indifferenti a queste questioni."

Il ministro degli Esteri iraniano ha chiarito che i talebani hanno compiuto azioni in alcune aree, ma hanno fallito in molte altre.

Ha detto: "La sicurezza degli sciiti è stata garantita, ma i loro diritti non sono stati rispettati negli ultimi anni."

Va anche detto che, dopo il ritorno al potere, i talebani hanno abolito lo status ufficiale della legge sullo statuto personale degli sciiti e hanno raccolto tutti i libri di giurisprudenza ja'fari dalle università, dalle scuole e dalle biblioteche statali.

Il gruppo ha sottolineato che le leggi afghane devono essere applicate sulla base della giurisprudenza hanafita.

In un'altra parte dell'intervista, Araghchi ha fatto riferimento alla questione dei diritti idrici dell'Iran dal fiume Helmand, affermando che la situazione del rispetto di tali diritti "è migliorata, ma non ha ancora raggiunto il livello atteso."

Ha anche sottolineato che i problemi bancari degli iraniani in Afghanistan rimangono irrisolti.

Il ministro degli Esteri iraniano ha anche annunciato un accordo con i talebani sul ritorno dei rifugiati, dicendo: "Un milione di rifugiati sono stati rimpatriati in Afghanistan senza che si creasse una crisi nelle relazioni tra le due parti."

Questo nonostante le condizioni fossero estremamente difficili e dure nei primi giorni e prima dell'arrivo delle forze popolari afghane e iraniane.