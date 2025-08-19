30 palestinesi martirizzati nelle ultime ventiquattr'ore

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (as) - Abna - gli attacchi criminali del regime sionista contro la Striscia di Gaza e il massacro dei palestinesi sono continuati martedì mattina, nel silenzio delle istituzioni e delle comunità internazionali.

Il canale "Al Jazeera", citando fonti mediche, ha riferito che dall'alba di lunedì all'alba di martedì, 30 palestinesi sono stati martirizzati durante gli attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza.

Il corrispondente di Al Jazeera nella Striscia di Gaza ha dichiarato: "Le forze di occupazione israeliane hanno sparato contro i palestinesi a sud-est di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza".

Anche il canale "Al Mayadeen" ha riferito: "Gli aerei da guerra nemici hanno attaccato anche il centro della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza".