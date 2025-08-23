La reazione di Maduro allo schieramento di navi americane in Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), all'inizio di questa settimana una fonte statunitense ha confermato che tre cacciatorpediniere della classe "Aegis" si sono spostati verso le acque internazionali vicino alle coste del Venezuela in Sud America. I media statunitensi hanno riferito che 4.000 marines potrebbero essere inviati per questa missione.

Nicolás Maduro ha condannato lo schieramento di questi tre cacciatorpediniere americani con il pretesto di combattere il traffico di droga, definendolo un tentativo "illegale di cambiare il regime" in Venezuela.

Maduro, reagendo a questa mossa degli Stati Uniti, ha detto nel suo discorso ai legislatori del suo paese: "Il cambio di regime è ciò che minacciano di fare al Venezuela; un atto che è un attacco terroristico militare, immorale, criminale e illegale."

Ha aggiunto: "Questa è una questione che riguarda la pace, il diritto internazionale, l'America Latina e i Caraibi. Chiunque aggredisca un paese in America Latina, in realtà ha attaccato tutti i paesi."

Nel 2020, durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump, un atto d'accusa è stato emesso contro Maduro e diversi altri alti funzionari venezuelani in un tribunale federale statunitense. L'atto d'accusa includeva accuse di partecipazione a una cospirazione di "terrorismo della droga". All'inizio di questo mese, l'amministrazione Trump ha raddoppiato la taglia per l'arresto di Maduro per crimini legati alla droga a 50 milioni di dollari.

In risposta, il presidente del Venezuela ha annunciato questa settimana che schiererà quattro milioni e cinquecentomila miliziani in tutto il Venezuela in risposta alle "minacce" degli Stati Uniti. Ha anche chiesto manifestazioni nel fine settimana per condannare le azioni di Washington.