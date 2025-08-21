La reazione dei rappresentanti iracheni alle ingerenze degli Stati Uniti sulla legge di Hashd al-Shaabi

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale di AhlulBayt (a.s.) - ABNA -, il deputato del parlamento iracheno, Mohammad Al-Khafaji, ha dichiarato che la maggioranza dei partiti politici in parlamento si oppone a qualsiasi interferenza o tutela degli Stati Uniti sulla legge del servizio o della pensione delle Forze di Mobilitazione Popolare.

Ha sottolineato: "Solo il parlamento iracheno è l'autorità per approvare questa legge e nessuna autorità straniera ha il diritto di interferire negli affari legislativi del Paese."

Al-Khafaji ha anche espresso il suo rammarico per il fatto che alcune parti, seguendo desideri stranieri, danneggiano la sovranità nazionale e ha invitato tutti i deputati a votare per l'approvazione della legge sulla "strutturazione dell'Organizzazione di Mobilitazione Popolare Irachena".

Nel frattempo, Firas Al-Muslimawi, un altro membro del parlamento iracheno, ha notato che le forze di sicurezza e l'Organizzazione di Mobilitazione Popolare del Paese sono al massimo livello di allerta per proteggere i confini occidentali dell'Iraq e affrontare qualsiasi minaccia straniera, in particolare le minacce provenienti dai campi di Daesh ai confini di Siria e Giordania.

Ha aggiunto: "Ciò che è stato annunciato come il ritiro delle forze statunitensi da alcune basi è in realtà una revisione e un riposizionamento delle truppe e non creerà alcun vuoto di sicurezza, poiché la protezione dei confini è sempre stata responsabilità delle forze di sicurezza e dell'Organizzazione di Mobilitazione Popolare Irachena."

Al-Muslimawi ha sottolineato che l'annuncio del ritiro delle forze statunitensi dalle basi di "Ain al-Asad" ad Al-Anbar e "Victoria" all'aeroporto internazionale di Baghdad non è un vero ritiro militare, ma è considerato solo un ridispiegamento delle forze.

La legge sull'Organizzazione di Mobilitazione Popolare irachena è tra le leggi sensibili che si prevede saranno discusse e approvate nelle prossime sessioni del parlamento, e questa questione è perseguita sotto pressioni politiche e regionali.

Il parlamento iracheno insiste sul proseguimento del processo di approvazione della legge sul servizio e sulla pensione delle Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi), sebbene le pressioni politiche interne ed esterne, in particolare da parte degli Stati Uniti e del regime sionista, per fermare questo processo siano aumentate. I deputati che sostengono questa legge credono che la sua approvazione sia un modo per onorare i sacrifici dei combattenti di questa organizzazione.

Gli analisti ritengono anche che l'approvazione di questo disegno di legge sarà un punto di svolta nella posizione giuridica e legale dell'Organizzazione di Mobilitazione Popolare; un'istituzione che negli anni passati è stata in prima linea nella lotta contro il terrorismo.

Dal punto di vista degli analisti, la situazione attuale dimostra una lotta tra la volontà nazionale dell'Iraq di rafforzare le istituzioni di sicurezza indipendenti e le pressioni esterne per indebolirle; una lotta il cui esito può determinare il futuro percorso di stabilità e indipendenza dell'Iraq.

L'Organizzazione di Mobilitazione Popolare Irachena è una parte delle forze militari e armate del Paese che si trova sotto il comando del Comandante in capo delle forze armate. Questa organizzazione è stata formata dopo che l'Ayatollah Sayyid Ali Sistani, l'alta autorità religiosa dell'Iraq, ha emesso una fatwa per il Jihad kifaya (obbligo collettivo), a seguito dell'occupazione di vaste aree delle province irachene da parte del gruppo takfiri-terrorista Daesh, e ha svolto un ruolo significativo nella liberazione del Paese dalla minaccia di questo gruppo.