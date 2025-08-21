Israele ha aumentato il suo bilancio 2025 / Netanyahu ha aumentato il bilancio di guerra

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA, il governo di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha approvato la proposta del Ministero delle Finanze di quel regime di aumentare di 31 miliardi di shekel (9 miliardi di dollari) il bilancio per il 2025. La maggior parte di questo importo è destinata alle cosiddette spese per la difesa, e 1,6 miliardi di shekel (473 milioni di dollari) sono stati stanziati per gli aiuti umanitari a Gaza; un'azione che, secondo i media ebraici, mira a "ripulire" l'immagine di Tel Aviv.

L'allocazione di questi aiuti e una riduzione del 3,35% nel bilancio di tutti i ministeri per finanziare le spese di guerra, nonché il recupero di circa 600 milioni di shekel dai fondi degli accordi di coalizione relativi al programma educativo "Nuovo Orizzonte" nelle scuole religiose ebraiche (Haredi), ha scatenato la rabbia di alcuni membri del gabinetto di Netanyahu. Questi cambiamenti entreranno in vigore all'inizio del prossimo anno, se approvati dalla Knesset.

Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riferito che i ministeri israeliani con bilanci più grandi subiranno una quota maggiore delle riduzioni, e il Ministero della Sicurezza Interna del regime sperimenterà la maggiore riduzione. Allo stesso tempo, il governo israeliano ha stanziato fondi per compensare i danni di guerra, che includono 320 milioni di shekel per congedi non retribuiti, 100 milioni di shekel per il rafforzamento dei rifugi, 135 milioni di shekel per la ricostruzione del complesso governativo di Haifa, 100 milioni di shekel per gli insediamenti settentrionali e 298 milioni di shekel per aiutare i consigli locali.

Il bilancio principale del 2025 del regime sionista era stato precedentemente approvato a marzo con un importo totale di 755 miliardi di shekel (circa 205 miliardi di dollari), ma la continuazione della guerra contro Gaza e i conflitti su altri fronti hanno costretto il governo israeliano ad aumentare nuovamente il proprio bilancio. Secondo i media ebraici, il deficit di bilancio di quest'anno del regime sionista raggiungerà il 5,2% del PIL; una cifra che, secondo il quotidiano Globes, è dovuta alle spese della guerra di Gaza e alle conseguenze negative della guerra di 12 giorni contro l'Iran.

Il Ministero delle Finanze israeliano ha annunciato che questo aumento del bilancio consentirà di continuare le pesanti operazioni militari fino alla fine del 2025 e persino di attuare lo scenario di una completa occupazione di Gaza. In questo modo, il tetto di spesa totale raggiungerà circa 650 miliardi di shekel. È stato anche detto che il deficit di bilancio aumenterà dal 4,9% al 5,2% del PIL, che equivale a 6 miliardi di shekel, una cifra significativa ma molto inferiore all'entità dell'aumento destinato al settore della difesa.

Il Ministero delle Finanze israeliano ha sottolineato che il finanziamento di questo deficit sarà possibile grazie all'aumento delle entrate fiscali, che hanno superato le previsioni precedenti.

Durante la riunione di gabinetto del regime sionista, il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, è stato attaccato da alcuni ministri del gabinetto per aver ridotto i bilanci dei ministeri per coprire le spese di guerra. In sua difesa, ha detto: "Essere ministro delle Finanze in tempo di guerra non è facile, soprattutto quando devi affrontare diversi ministri populisti che cercano solo i titoli dei giornali." Ha ringraziato Netanyahu per il suo sostegno e ha affermato che questa decisione è necessaria per affrontare la minaccia esistenziale dell'Iran e garantire il futuro di Israele.

Il ministro della Sicurezza israeliano, Israel Katz, ha anche definito l'aumento del bilancio vitale e ha detto che questa azione permetterà all'esercito di affrontare le minacce dell'Iran e raggiungere gli obiettivi della guerra a Gaza.

Tuttavia, un certo numero di ministri del gabinetto del regime sionista, tra cui Yoav Kisch (Ministro dell'Istruzione), Itamar Ben-Gvir (Ministro della Sicurezza Interna), Amichai Eliyahu (Ministro del Patrimonio) e Yitzhak Vasserlauf (Ministro dello Sviluppo del Negev e della Galilea), si sono opposti a questa decisione. Kisch e Ben-Gvir hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno affermato che si opporranno al bilancio proposto se la sicurezza delle scuole non sarà garantita.

Ben-Gvir ha anche ritenuto Netanyahu responsabile di questo scandalo e gli ha detto: "Perché dai la priorità ai bambini di Gaza?" Anche Kisch, in tono aspro, ha detto a Smotrich: "Sei un uomo piccolo con un grande orgoglio e preferisci i bambini di Gaza a quelli di Israele."

In risposta, Netanyahu ha sottolineato che gli aiuti stanziati per Gaza non andranno a Hamas e saranno trasferiti solo ai centri di soccorso e alla popolazione.

Nel frattempo, Moshe Gafni, co-presidente del partito "Yahadut HaTorah", ha anche criticato la decisione del governo israeliano. Ha detto che Netanyahu e Smotrich, contrariamente agli accordi precedenti, hanno confiscato senza permesso i fondi destinati a migliaia di insegnanti haredi; una questione che ha aumentato le tensioni tra i partiti religiosi e il governo israeliano.