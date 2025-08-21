Condanna delle politiche bellicose degli Stati Uniti contro il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato la minaccia degli Stati Uniti di usare la forza contro la sovranità nazionale e l'integrità territoriale del Venezuela e mette in guardia dalle pericolose conseguenze delle avventure americane sulla pace e la sicurezza della regione dei Caraibi. Queste azioni degli Stati Uniti, che sono la continuazione delle politiche interventiste e illegali di questo paese nei confronti della nazione venezuelana, sono una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 4, che vieta il ricorso alla forza o alla minaccia contro stati sovrani, e un chiaro segno della crescente indifferenza del governo statunitense nei confronti delle regole e delle norme fondamentali del diritto internazionale. La Repubblica Islamica dell'Iran, richiamando i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite basati sul rispetto della sovranità nazionale e del diritto all'autodeterminazione delle nazioni, nonché sul divieto di ricorso alla forza contro stati sovrani, esprime la sua solidarietà con il popolo e il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela e sottolinea la necessità di un'attenzione immediata da parte del Consiglio di Sicurezza e del Segretario Generale delle Nazioni Unite alla situazione potenzialmente pericolosa e minacciosa per la pace nella regione dei Caraibi.