Massiccio attacco aereo israeliano sulla capitale yemenita / Ansar Allah insiste nel continuare il sostegno a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale ABNA, l'esercito israeliano oggi, venerdì, ha condotto un attacco aereo contro la città di Sana'a, capitale dello Yemen, in cui diverse strutture civili, tra cui la centrale elettrica di Haziz e la compagnia petrolifera sulla via Al-Sitin, sono state prese di mira.

Secondo i media yemeniti, l'attacco ha anche colpito l'edificio della sicurezza del governatorato di Sana'a nel centro della capitale yemenita, e sono stati segnalati dei feriti. In contrasto, i media israeliani hanno affermato che l'obiettivo dell'attacco era un complesso militare vicino al palazzo presidenziale yemenita. Nasruddin Amer, vicecapo dei media del movimento yemenita Ansar Allah, ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea di fabbricazione interna sono riusciti a respingere gran parte dell'attacco e a costringere alcune delle unità attaccanti a ritirarsi. Ha sottolineato che il sostegno militare a Gaza continuerà fino alla completa cessazione degli attacchi e alla rimozione del blocco.

Amer ha aggiunto: "Colpire una stazione di rifornimento in una strada principale non avrà alcun effetto, ma dimostra solo la brutalità e la bancarotta di Israele e porterà a un'escalation delle risposte". Muhammad al-Farah, un membro dell'ufficio politico di Ansar Allah, in risposta all'attacco, ha dichiarato: "Israele, come al solito, prende di mira strutture civili e danneggia deliberatamente i civili, proprio come fa a Gaza". Ha aggiunto: "Questi attacchi mostrano il dolore e le perdite che Israele ha subito a causa dei droni e dei missili yemeniti e confermano che i nostri colpi hanno raggiunto con successo l'interno dei territori occupati". Muhammad al-Bukhaiti, un altro membro dell'ufficio politico di Ansar Allah, ha anche sottolineato che l'attacco israeliano allo Yemen non ci impedirà di continuare a sostenere Gaza, anche a costo del sacrificio. A seguito dell'attacco, la Compagnia Petrolifera dello Yemen ha annunciato di aver adottato le necessarie misure precauzionali per affrontare qualsiasi situazione di emergenza e che la situazione dell'approvvigionamento di carburante nelle aree libere è completamente stabile. La compagnia ha chiesto ai cittadini di collaborare in caso di osservazione di violazioni da parte delle stazioni di servizio. Inoltre, fonti dei vigili del fuoco yemeniti hanno dichiarato che le squadre di soccorso stanno gestendo gli incendi causati dall'attacco aereo nelle zone meridionali e occidentali di Sana'a. In precedenza, i media israeliani avevano riferito che le agenzie di intelligence di questo regime stavano preparando un ampio elenco di obiettivi in Yemen per futuri attacchi.

