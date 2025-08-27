Compagnia aerea israeliana subisce 10 milioni di dollari di danni nella guerra con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al Mayadeen, il sito web sionista "Calcalist" riporta che la compagnia aerea sionista "Izra Air" ha subito una perdita finanziaria di circa 10,4 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2025, a causa della sospensione dei suoi voli causata dalla guerra contro l'Iran.

Questo contrasta con un profitto di oltre 7 milioni di dollari che la stessa compagnia aveva registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

La compagnia, di proprietà di Rami Levy, ha spiegato che l'attacco del regime sionista contro l'Iran e la conseguente risposta vendicativa dell'Iran con attacchi missilistici contro obiettivi militari e strategici e infrastrutture del regime sionista nell'ambito dell'operazione "Vera Promessa 3", hanno contribuito a una riduzione dei profitti della compagnia di 7,5 milioni di shekel, pari a circa 2,24 milioni di dollari USA. Inoltre, l'aumento dei costi finanziari a 7,4 milioni di dollari ha contribuito a trasformare il profitto in una perdita.