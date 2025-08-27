  1. Home
Protesta nel Libano meridionale in concomitanza con la visita del rappresentante americano nella regione

27 agosto 2025 - 13:37
Un certo numero di residenti del Libano meridionale si è riunito nella piazza della città di "Al-Khiam" in una manifestazione di protesta, sventolando bandiere di Hezbollah, per esprimere la propria opposizione alle posizioni degli Stati Uniti.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), un certo numero di residenti del Libano meridionale si è riunito nella piazza della città di "Al-Khiam" in una manifestazione di protesta, sventolando bandiere di Hezbollah, per annunciare la propria opposizione alle posizioni degli Stati Uniti e alla visita di "Thomas Barrack", l'inviato speciale americano per gli affari del Libano e della Siria, nella regione.

Thomas Barrack è arrivato con un elicottero in una base militare nella città di Marjayoun. Contemporaneamente, le forze dell'esercito libanese si sono schierate nella zona e all'ingresso nord della città di Al-Khiam per garantire la sicurezza durante la visita.

Questo evento si verifica mentre sono stati lanciati appelli per manifestazioni di protesta e ci sono anche rapporti che indicano che il rappresentante americano intende visitare diversi villaggi nel sud in elicottero.

È da notare che "Thomas Barrack", l'inviato speciale americano per gli affari del Libano e della Siria, ha recentemente insultato i giornalisti in una conferenza stampa tenutasi dopo il suo incontro con il presidente libanese "Joseph Aoun". Ha chiesto ai giornalisti di comportarsi in modo civile e di non essere come animali!

L'inviato americano si è rivolto sfacciatamente ai giornalisti dicendo: "Se regna il caos e il disordine come gli animali, ce ne andremo da qui. Se volete sapere cosa sta succedendo, dovete comportarvi in modo civile. Questo è il problema della regione; pensate forse che siamo felici di questo e che ci piaccia stare qui?"

