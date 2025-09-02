Un viaggio fotografico lungo la strada “Chalus” in Iran: dal villaggio di Arangeh alla palude di Hasal

La strada di "Chalus" è una delle vie più importanti per raggiungere il nord dell’Iran e parte dalla provincia di Alborz. Ma non è soltanto un percorso di collegamento, è un viaggio nel cuore di foreste avvolte dalla nebbia, fiumi impetuosi, cascate nascoste e villaggi tranquilli dove il tempo sembra scorrere più lentamente. In questo viaggio fotografico, Pars Today vi accompagna lungo la strada di Chalus, dalla diga di Amir Kabir al lago Valesht, dalla palude di Hasal al passo di Hezar Cham, per scoprire le meraviglie naturali dell’Iran.

La strada di Chalus

La diga di Amir Kabir (diga di Karaj)

All’inizio della strada di Chalus, la diga di Amir Kabir offre il suo suggestivo panorama con il grande lago artificiale che attira gli amanti della natura come prima tappa del viaggio.

la diga di Amir Kabir

l’incantevole villaggio di Arangheh

Tra le curve della strada, si celano villaggi nascosti come piccoli tesori, con una natura incontaminata, villaggi bellissimi con tanto di antiche tradizioni. Uno dei più noti è il villaggio di Arangheh, ricco di attrazioni che ne fanno una meta turistica molto frequentata.

La cascata di Arangheh

Il villaggio Arangeh

La cascata di Khor

Tra le cascate più spettacolari della regione c’è quella situata nei pressi del villaggio di Khor. Il sentiero per raggiungerla attraversa foreste e montagne, regalando un’esperienza immersiva.

La cascata di Khor in inverno

Il passo di Hezar Cham

A metà del percorso, il passo di Hezar Cham, con i suoi tornanti celebri e i panorami montani, rappresenta uno dei simboli della strada di Chalus.

Il passo di Hezar Cham

La palude di Hasal

Nei pressi del villaggio di Sinava, lungo la strada, si trova la palude di Hasal, un luogo suggestivo caratterizzato da colori particolari e da un ambiente umido e boscoso, ideale per la fotografia e l’ecoturismo.

La palude di Hasal

Il villaggio di Kandelus

Sul percorso secondario verso Kojur, il villaggio di Kandelus regala un’esperienza culturale grazie al museo etnografico, alle piante curative e all’architettura tradizionale offre una esperienza culturale nel cuore della natura.

Il villaggio di Kandelus

Il lago Valesht

Vicino a Marzanabad, il lago Valesht con le sue acque dolci e tranquille è la tappa conclusiva del nostro viaggio fotografico. È un luogo perfetto per escursioni in barca e per l’osservazione degli uccelli.

Il lago Valesht

La strada di Chalus non può essere soltanto guardata: bisogna respirarla. Se non ci siete ancora stati, non perdetevi questo viaggio.