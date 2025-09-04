Generale Abdollahi: Le Forze Armate sono più preparate rispetto alla guerra di 12 giorni

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il generale di brigata Ali Abdollahi, comandante del Quartier generale centrale di Hazrat Khatam al-Anbiya (PBUH), in un messaggio ha espresso le sue congratulazioni per l'anniversario della nascita del grande profeta dell'Islam, Hazrat Muhammad (PBUH), e l'inizio della Settimana dell'Unità al grande popolo dell'Iran e alla nazione islamica.

Nel messaggio del generale di brigata Ali Abdollahi si legge: "L'arrivo della Settimana dell'Unità, che è legata al nome benedetto del Grande Profeta (PBUH), è un'opportunità per riflettere sui suoi insegnamenti illuminanti e rafforzare ulteriormente l'unità e la solidarietà nel nostro amato paese, l'Iran, e nella nazione islamica".

"La sacra unità che è stata creata durante la guerra imposta di 12 giorni, grazie alla vigilanza e alla saggezza del popolo eroico e unito dell'Iran, come durante gli otto anni di Sacra Difesa e le varie cospirazioni contro il Paese, non solo ha frustrato il nemico sionista e l'America nel perseguire i loro obiettivi ostili contro il Paese, ma ha anche mostrato al mondo una bella e duratura manifestazione di solidarietà nazionale iraniana".

"Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, seguendo gli insegnamenti ispiratori e unificatori del Corano e dell'Islam, e sotto la guida del comandante in capo delle forze armate, l'Ayatollah al-Azma Imam Khamenei (possa la sua ombra durare a lungo), e in base ai loro doveri intrinseci, sono sempre in piena preparazione per proteggere l'integrità del Paese, la sicurezza nazionale e i risultati della Rivoluzione Islamica. Sono più preparate rispetto a prima della recente guerra imposta e hanno raggiunto risultati più elevati e maggiori. Il caro popolo iraniano non dovrebbe avere alcuna preoccupazione per il futuro. Il nemico sta cercando di infiammare l'atmosfera del Paese con una guerra psicologica e mediatica, mentre è esso stesso alle prese con numerosi problemi a livello interno, regionale e internazionale".