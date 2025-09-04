  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

28 palestinesi martiri negli attacchi sionisti da stamattina

4 settembre 2025 - 19:33
News ID: 1723524
Source: ABNA24
28 palestinesi martiri negli attacchi sionisti da stamattina

Da questa mattina, oltre 28 palestinesi sono stati martirizzati negli attacchi, e altri 3 palestinesi hanno perso la vita a causa della carestia e della fame.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita il Centro Informazione Palestina, il Ministero della Sanità palestinese nella Striscia di Gaza ha annunciato oggi, giovedì, che nelle ultime 24 ore, altre 3 persone sono state martirizzate a causa della carestia e della malnutrizione.

Secondo il rapporto, il numero dei martiri a causa della carestia e della malnutrizione dall'inizio della guerra e dell'assedio ha raggiunto le 370 persone, tra cui 131 bambini.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha aggiunto: "Dalla pubblicazione del rapporto dell'organizzazione IPC (Integrated Food Security Phase Classification), 92 persone, tra cui 16 bambini, sono state martirizzate a causa della fame".

A questo proposito, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la povertà e i diritti umani, in un'intervista ad Al Jazeera, ha sottolineato che circa 2.000 persone sono state uccise intorno ai centri di distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Ha aggiunto che è troppo tardi per agire e che la carestia aumenterà a Khan Younis e Deir al-Balah.

Inoltre, fonti mediche hanno annunciato che negli attacchi odierni dell'esercito di occupazione del regime sionista contro diverse aree della Striscia di Gaza, 28 palestinesi sono stati martirizzati finora.

Secondo queste fonti, 4 di queste persone sono state colpite e martirizzate dagli occupanti mentre erano in fila per ricevere aiuti alimentari nel centro e nel sud della Striscia di Gaza.

Your Comment

You are replying to: .
captcha