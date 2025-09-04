Secondo l'agenzia di stampa Abna, in una parte del suo rapporto trimestrale, l'AIEA ha ammesso che l'Iran ha rimosso e revocato l'incarico di due ispettori dell'agenzia a causa del trasferimento di alcuni documenti segreti dall'Iran a Vienna.

Lawrence Norman, un giornalista del Wall Street Journal, ha pubblicato alcune parti del rapporto online. Secondo Norman, il rapporto, pubblicato mercoledì, afferma che l'Iran ha revocato l'incarico a due "esperti ispettori" dell'agenzia internazionale lo scorso agosto. L'AIEA ha dichiarato che la decisione dell'Iran è stata presa a seguito di un "errore" degli ispettori, i quali "hanno riportato a Vienna documenti che avrebbero dovuto rimanere nell'area di lavoro dell'agenzia presso il sito di Fordo". Allo stesso tempo, l'AIEA ha affermato che la decisione dell'Iran è "ingiustificata".

Un'altra sezione delle affermazioni dell'agenzia riporta: "Va sottolineato che, sebbene queste pagine contenessero descrizioni dell'interno dell'impianto, non contenevano contenuti che potessero compromettere la sicurezza dell'impianto".

Anche l'Associated Press ha pubblicato ieri altre parti del rapporto segreto dell'agenzia. Il rapporto dell'Associated Press afferma che, secondo un rapporto segreto dell'AIEA visionato dall'agenzia di stampa, l'Iran aveva aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini al grado di arma prima dell'aggressione dei sionisti occupanti il 13 giugno. L'Associated Press ha anche affermato che il rapporto segreto riporta che l'Iran e l'AIEA non hanno raggiunto un accordo sulla ripresa delle ispezioni dei siti danneggiati dai bombardamenti di Israele e degli Stati Uniti a giugno. L'unico sito ispezionato dopo la guerra è stata la centrale nucleare di Bushehr, che opera con assistenza tecnica russa. Il rapporto afferma che, mentre l'uscita degli ispettori delle Nazioni Unite dall'Iran durante la guerra (l'aggressione degli Stati Uniti e degli occupanti sionisti contro l'Iran in violazione della Carta delle Nazioni Unite) "era necessaria data la situazione generale di sicurezza, la successiva decisione di Teheran di interrompere la cooperazione con l'AIEA è stata profondamente deplorevole".

L'agenzia di stampa ha affermato che il rapporto dell'AIEA, con sede a Vienna, indica che al 13 giugno, l'Iran possedeva 440,9 kg (972 libbre) di uranio arricchito al 60%, un aumento di 32,3 kg (71,2 libbre) rispetto all'ultimo rapporto dell'agenzia a maggio. Va notato che il 31 maggio, l'AIEA aveva rilasciato un rapporto segreto, reiterando le sue affermazioni sull'accumulo di scorte di uranio arricchito "a livello di arma" in Iran e chiedendo una cooperazione piena ed efficace da parte di Teheran. Questo rapporto è stato pubblicato in un momento delicato, in concomitanza con i negoziati tra Teheran e Washington sul programma nucleare iraniano. Il rapporto sosteneva che al 17 maggio, l'Iran aveva arricchito 408,6 kg di uranio con una purezza del 60%, un aumento di 133,8 kg rispetto all'ultimo rapporto dell'agenzia a febbraio. A seguito di questo rapporto, il Consiglio dei Governatori ha emesso una risoluzione contro l'Iran, fornendo una base per l'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il nostro Paese. Dopo il fallimento dell'attacco del regime sionista all'Iran e le decisive risposte di Teheran, Grossi ha affermato che il suo ultimo rapporto non era la causa principale dell'aggressione del regime sionista. Agendo in evidente collusione con il regime sionista, gli Stati Uniti e i tre paesi europei (Regno Unito, Francia e Germania), ha fornito un falso rapporto che ha preparato il terreno per l'aggressione del regime sionista contro il territorio e gli impianti pacifici dell'Iran; un rapporto di cui ha poi dichiarato il contrario pochi giorni dopo l'aggressione, sottolineando che "l'Agenzia non ha trovato alcuna indicazione che l'Iran stia cercando armi nucleari".