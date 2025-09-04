Nuovo attacco missilistico yemenita contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha riferito di un nuovo attacco missilistico da parte delle forze armate yemenite contro i territori occupati.

L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione sostenendo di aver monitorato e intercettato un missile lanciato dallo Yemen contro i territori occupati. Secondo l'affermazione dell'esercito del regime sionista, il missile è atterrato in un'area al di fuori dei territori occupati.

Ieri sera, le forze armate yemenite hanno anche rilasciato una dichiarazione annunciando di aver lanciato un missile balistico ipersonico "Palestina-2" contro un obiettivo sensibile a ovest di Gerusalemme e di aver preso di mira un'installazione vitale ad Haifa con un drone. Secondo la dichiarazione, questa serie di operazioni ha "colpito con successo" gli obiettivi designati e ha causato la fuga di un gran numero di coloni israeliani nei rifugi.

L'esercito del regime sionista ha affermato in una dichiarazione: "Dopo diversi test, è stato stabilito che il missile lanciato dallo Yemen mercoledì era un'arma a grappolo".

D'altra parte, la polizia del regime sionista ha anche annunciato che dopo il lancio del missile dallo Yemen, sono stati scoperti tre siti di esplosioni secondarie nel "Comando Centrale". La polizia israeliana ha messo in guardia contro i residui di esplosivi e ha chiesto ai residenti dei territori occupati di stare lontani dall'area.

Le forze armate yemenite hanno intensificato i loro attacchi missilistici contro il regime sionista negli ultimi giorni, a seguito del martirio di un certo numero di loro alti funzionari politici in un attacco del regime sionista contro centri civili. Ieri, in diverse occasioni, i missili delle forze armate yemenite hanno colpito vari obiettivi nei territori occupati.