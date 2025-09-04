L'assassinio di statisti yemeniti è un segno della codardia di Tel Aviv; sorprese attendono gli occupanti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Abdul Bari Atwan, scrittore e giornalista palestinese e caporedattore del quotidiano elettronico Rai al-Youm, in un'intervista con il canale "Al-Masirah" ha affermato che i crimini del nemico sionista contro il popolo yemenita sono un'ammissione chiara del grande dolore causato dalle operazioni dello Yemen, che hanno scioccato il nemico sionista e sorpreso il mondo.

Atwan ha considerato i sacrifici del popolo yemenita una fonte di orgoglio per tutte le nazioni arabe e islamiche e ha detto che il crimine dell'attacco ai membri del governo yemenita è stato il culmine della codardia e della bassezza, e questa è l'abitudine dei sionisti di compiere tali azioni. Lo hanno fatto in Iran e Libano, e ora lo stanno facendo in Yemen.

Riferendosi al fatto che lo Yemen ha offerto questi martiri in difesa della nazione, della sua dignità, dei suoi luoghi sacri e del suo onore, ha espresso rammarico per il fatto che i governanti arabi non comprendano questo evento e diano trilioni di dollari a Trump per la guerra contro lo Yemen e la Palestina. Questo analista senior regionale ha continuato: "Lo Yemen vincerà e la Palestina vincerà, e la resistenza riscriverà le mappe del Medio Oriente".

Ha detto che l'azione del nemico sionista nell'uccidere i civili yemeniti è dovuta al fatto che è molto addolorato dagli attacchi eroici dello Yemen che hanno scosso la sua sicurezza e stabilità e gli hanno inflitto ingenti perdite economiche, politiche, militari e di altro tipo. Atwan ha detto: "Il missile che ha colpito Jaffa con una testata separabile e ha inflitto grandi perdite al nemico è stato un evento doloroso e ha scioccato il nemico. Il nemico non si aspettava che questo missile raggiungesse il suo obiettivo con tale precisione. In futuro, altre sorprese da parte dello Yemen attendono gli occupanti".

Abdul Bari Atwan ha aggiunto che la recente operazione dello Yemen con il missile ipersonico ha lasciato ingenti perdite umane e materiali per il nemico e ha logorato i costosi sistemi di difesa aerea americani e israeliani. Atwan ha continuato dicendo: "Due miliardi di musulmani sono in debito con lo Yemen, che ha resistito al nemico sionista e al suo progetto coloniale. Naturalmente, i governi fantoccio, obbedienti e mercenari sono dei sionisti e non hanno avuto alcun ruolo nel rispondere ai crimini di genocidio".

Ha aggiunto che lo Yemen ha messo in imbarazzo tutti i paesi arabi e islamici, perché è stato l'unico paese a resistere per 22 mesi e a combattere il nemico sionista, e ha sostenuto il popolo palestinese nonostante sia stato oggetto di aggressioni americane, britanniche e sioniste. Atwan ha notato che tutto il popolo palestinese apprezza la posizione dello Yemen e i sacrifici degli yemeniti che non si sono sottratti alla loro responsabilità. Tutto il popolo in tutte le città palestinesi occupate sente la grandezza della posizione degli yemeniti, che non temono i crimini codardi dei sionisti.

Atwan ha dichiarato che lo Yemen ha sorpreso il mondo con i suoi missili, e questa sorpresa ha scosso il regime sionista dalle sue fondamenta. Lo Yemen ha dimostrato di essere una grande nazione nella difesa delle capacità, dell'onore e della dignità della nazione islamica. Ha previsto che lo Yemen avrà sorprese che scuoteranno il regime sionista e i suoi sostenitori.

Atwan, riferendosi al fatto che il regime sionista vede il suo più grande pericolo nello Yemen, ha espresso che lo Yemen costruisce i suoi missili e le sue attrezzature militari, e che i suoi militari e civili hanno un grande coraggio e sono saldi nelle loro posizioni onorevoli. Ha sottolineato: "Lo Yemen sconfiggerà il nemico sionista e distruggerà il progetto sionista dalle sue fondamenta perché ha molte capacità".