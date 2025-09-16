Reazione di Tel Aviv al rapporto ONU: "Il comitato investigativo deve essere sciolto!"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Today, il Ministero degli Esteri del regime sionista, in reazione alla pubblicazione del rapporto del comitato investigativo delle Nazioni Unite sull'atto di genocidio commesso da Tel Aviv a Gaza, ha chiesto lo scioglimento di tale comitato. Questo ministero ha respinto il rapporto e ha affermato che è stato redatto sulla base dei dati del movimento Hamas. Pochi minuti prima, il comitato investigativo internazionale affiliato alle Nazioni Unite aveva annunciato che il regime sionista ha commesso un genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Il comitato ha usato ufficialmente il termine "genocidio". Il rapporto afferma che le autorità sioniste e i loro affiliati hanno commesso cinque atti di genocidio a Gaza. Il regime sionista ha portato avanti questo processo negli ultimi due anni con l'obiettivo di eliminare i palestinesi attraverso la carestia a Gaza. Sono state raccolte 60.000 prove e documenti a riguardo.