Punti chiave dell'incontro tra i funzionari della sicurezza di Russia e Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Shafaq News, il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, è arrivato a Baghdad, la capitale dell'Iraq, per una visita di lavoro e ha incontrato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del paese, Qassem al-Araji. Secondo il media, Qassem al-Araji ha accolto a Baghdad Sergei Shoigu e la delegazione che lo accompagnava, alla presenza dell'ambasciatore russo nel paese. Secondo una dichiarazione dell'ufficio stampa di Al-Araji, l'incontro si è concentrato sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sulla continuazione della cooperazione in vari campi. Le discussioni hanno incluso lo scambio di competenze, la condivisione di informazioni e la cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere, sicurezza informatica, lotta al terrorismo e lotta al traffico di droga.

L'incontro è stato anche un'introduzione al previsto incontro tra il Primo Ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, e il Presidente russo, Vladimir Putin, a margine del prossimo vertice dei leader arabi a Mosca, che sarà presieduto da Al-Sudani. Entrambe le parti hanno anche discusso degli sviluppi regionali, compresi gli sforzi congiunti per porre fine alla guerra di Gaza attraverso la diplomazia e alleviare le sofferenze dei palestinesi.