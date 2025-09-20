Gli Stati Uniti attaccano una terza imbarcazione nei Caraibi; Trump: 3 trafficanti uccisi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha affermato che le forze americane di stanza nella regione dei Caraibi hanno fatto irruzione in un'altra nave che trasportava droga, uccidendo tre persone nel corso dell'operazione.

Trump ha scritto in un messaggio sul suo social network chiamato "Truth Social" che "questo attacco diretto e mortale è stato condotto per suo ordine all'interno della giurisdizione del Comando Sud degli Stati Uniti", una regione che comprende 31 Paesi in Sud America, America Centrale e Caraibi.

Ha aggiunto: "Le informazioni confermavano che la nave stava contrabbandando droga e la stava trasportando lungo una rotta di contrabbando nota per avvelenare l'America. Nell'attacco, tre trafficanti di droga a bordo della nave, che stava navigando in acque internazionali, sono stati uccisi. Nessuna delle forze americane è rimasta ferita in questo attacco."