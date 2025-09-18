  1. Home
18 settembre 2025 - 13:24
News ID: 1728431
Source: ABNA24
Al Jazeera: I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza chiedono un cessate il fuoco permanente a Gaza

Un media regionale ha rivelato che i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco permanente a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la rete qatariota Al Jazeera ha annunciato che fonti informate nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno dichiarato che i dieci paesi membri non permanenti del Consiglio hanno chiesto un voto su un progetto di risoluzione che sottolinea la necessità di stabilire un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza.

Questa azione avviene dopo che, cinque giorni fa, le Nazioni Unite avevano già votato a stragrande maggioranza a favore della creazione di uno Stato palestinese indipendente.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, venerdì scorso (12 settembre), ha approvato una risoluzione storica che sostiene la "Dichiarazione di New York", la quale chiede misure specifiche e irreversibili per la creazione di uno Stato palestinese indipendente.

La risoluzione, presentata da Francia e Arabia Saudita, è stata approvata con 142 voti a favore, 10 contrari e 12 astensioni.

