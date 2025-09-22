Conferenza per il riconoscimento dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite inizia i lavori

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita la rete qatariota Al Jazeera, la conferenza sulla "soluzione dei due Stati", ospitata da Francia e Arabia Saudita e alla quale partecipano decine di leader mondiali, è iniziata a New York con l'obiettivo di riconoscere lo Stato di Palestina indipendente.

La Francia e l'Arabia Saudita, lunedì, ora locale degli Stati Uniti, ospiteranno una conferenza con la partecipazione di decine di leader mondiali. Lo scopo di questo incontro è ottenere sostegno per la soluzione dei due Stati e si prevede che diversi Paesi riconosceranno ufficialmente lo Stato di Palestina, un'azione che potrebbe scatenare forti reazioni da parte di Israele e degli Stati Uniti.

La conferenza è iniziata con un discorso del Presidente francese Emmanuel Macron.

"Non possiamo più aspettare il riconoscimento dello Stato di Palestina"

Macron ha dichiarato: "Oggi ci siamo riuniti perché è il momento che i 48 prigionieri detenuti da Hamas siano liberati e che la guerra nella Striscia di Gaza si fermi. Non possiamo più aspettare il riconoscimento dello Stato di Palestina."

Ha aggiunto: "La promessa di formare uno Stato arabo in Palestina non è ancora stata mantenuta. Accettiamo la responsabilità collettiva del nostro fallimento nel creare una pace giusta e completa in Medio Oriente."