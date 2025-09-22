La bandiera palestinese sventola in 21 comuni francesi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Anadolu, mentre la Francia si prepara a riconoscere lo Stato di Palestina, le bandiere palestinesi sono state issate su 21 municipi del Paese.
Secondo i resoconti pubblicati dai media francesi, si prevede che tra poche ore il Paese annuncerà la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina durante una conferenza internazionale di alto livello sotto l'egida delle Nazioni Unite, incentrata sulla risoluzione della questione palestinese e sull'attuazione della cosiddetta soluzione a due Stati.
Nonostante il divieto del Ministero dell'Interno francese, la bandiera palestinese è stata issata sugli edifici di 21 comuni, tra cui Nantes, Stains e Saint-Denis.
