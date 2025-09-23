Indonesia: "Quando i palestinesi vengono privati del loro diritto alla legittimità, non si deve restare in silenzio"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito web delle Nazioni Unite, il Presidente indonesiano Prabowo Subianto ha dichiarato nel suo discorso all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "Quando i palestinesi vengono privati del loro diritto alla legittimità e alla giustizia, non si deve restare in silenzio. Sottolineiamo il nostro impegno a inviare forze per sostenere la pace a Gaza e siamo pronti a inviare i nostri figli e le nostre figlie per proteggere la pace lì. La catastrofe a Gaza sta avvenendo sotto i nostri occhi. Stanno morendo di fame. Dobbiamo forse restare in silenzio? Dobbiamo agire. La situazione a Gaza è tragica e i palestinesi lì chiedono il nostro aiuto per salvarsi. Sosteniamo pienamente la soluzione dei due stati in Palestina, ed è l'unica soluzione."

Il Presidente indonesiano ha aggiunto: "Siamo il più grande contributore di truppe alle forze di mantenimento della pace e faremo tutto il necessario per raggiungere la pace in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di un'Organizzazione delle Nazioni Unite forte e continueremo a sostenere le organizzazioni internazionali."

Prabowo Subianto ha continuato: "Sappiamo cosa significa essere privati della giustizia e durante l'era coloniale vivevamo a un livello inferiore persino a quello dei cani. Vediamo l'ignoranza della legge e dei valori umani più basilari. Non possiamo rimanere in silenzio quando, anche in questa stessa sala, la giustizia viene negata ai palestinesi. L'oppressione in qualsiasi forma non può prevalere nel mondo."

Ha aggiunto: "Stiamo affrontando gli effetti diretti del cambiamento climatico, in particolare l'aumento significativo e annuale del livello del mare. Quest'anno abbiamo raggiunto la nostra più grande produzione di riso e la stiamo fornendo alla Palestina e ad altri paesi bisognosi. Abbiamo deciso di affrontare il cambiamento climatico in modo concreto, non solo con slogan."