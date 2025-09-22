Qatar: L'attacco di Israele a Doha mette a rischio tutti gli accordi regionali

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar ha dichiarato in una riunione a New York: "L'attacco di Israele a Doha è un attacco alla sovranità, alla mediazione e alla pace."

Majed Al-Ansari ha inoltre aggiunto: "Il recente vertice dei leader arabi e islamici ha sottolineato che l'attacco di Israele a Doha mette a rischio tutti gli accordi regionali."

Il funzionario qatariota di alto livello ha chiarito: "Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per assicurarci che l'attacco di Israele a Doha non si ripeta."

Riferendosi alla "frustrazione per l'incapacità della comunità internazionale di agire riguardo ai conflitti che continuano ad aumentare", ha notato: "Il Qatar crede nella mediazione e nella pace, e l'esposizione di Doha agli attacchi dimostra l'importanza del ruolo dei mediatori. Il Qatar usa la mediazione per promuovere la pace."