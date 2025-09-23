Erdogan: "Speriamo che la questione nucleare iraniana si risolva tramite la diplomazia"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito web delle Nazioni Unite, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato nel suo discorso all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "Devo esprimere il mio rammarico per l'assenza di Mahmoud Abbas (il Presidente dell'Autorità Palestinese) qui. Un gran numero di paesi ha riconosciuto la Palestina. Chiedo anche agli altri paesi che non lo hanno fatto di riconoscere la Palestina. Il genocidio a Gaza continua da oltre 700 giorni. Sono tutte persone innocenti. Vengono uccise con l'arma della fame."

Il Presidente turco ha continuato: "Guardate questa foto. Queste sono donne che tengono i loro piatti di cibo in questo modo per sopravvivere. È questa l'umanità? I medici vengono arrestati e le ambulanze vengono prese di mira."

Ha aggiunto: "Sono qui in rappresentanza degli 86 milioni di cittadini turchi e anche del popolo palestinese, la cui voce è stata messa a tacere. Ogni ora, un bambino viene ucciso da Israele e non sono solo numeri. Il popolo di Gaza muore anche di fame, non solo di armi, ma di fame. Guardate questa foto: i bambini perdono braccia e gambe. Le braccia dei bambini a Gaza vengono amputate senza anestesia e non abbiamo mai assistito a un tale livello di spargimento di sangue."

Erdogan ha dichiarato: "Le Nazioni Unite non riescono nemmeno a proteggere la vita dei propri dipendenti. Il genocidio è un concetto barbaro. Il sistema idrico è stato distrutto e l'acqua è contaminata. Moschee, ospedali e chiese vengono deliberatamente distrutti. Guardate la foto qui sotto. Ci vedete un concetto di sicurezza? Non c'è una guerra contro il terrorismo a Gaza. Da un lato c'è chi usa le armi più letali e dall'altro ci sono persone indifese. Israele ha messo a rischio la pace regionale attaccando Qatar, Libano, Siria e... Netanyahu non ha alcun desiderio di liberare i prigionieri o di porre fine ai conflitti. Bisogna lavorare per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza il più presto possibile. Chiunque rimanga in silenzio su ciò che sta accadendo a Gaza è complice del genocidio."

Ha aggiunto: "Gli abitanti di Gaza muoiono non solo a causa delle armi, ma anche a causa della fame. C'è una logica per giustificare questa barbarie di Israele? Parlo con un cuore che piange sangue per i bambini di Gaza. Il genocidio in corso a Gaza viene trasmesso in diretta e sui social media. Israele ha deliberatamente ucciso i giornalisti a Gaza e ha completamente bloccato i valichi della Striscia di Gaza. Gaza è diventata un luogo inabitabile e viene distrutta con il pretesto di Hamas. Se Israele sta facendo a Gaza ciò che sta facendo a causa di Hamas, perché sta facendo la stessa cosa in Cisgiordania, dove Hamas non esiste?"

Erdogan ha chiarito: "Speriamo che la questione nucleare iraniana si risolva tramite la diplomazia. La regione non può sopportare nuove crisi."

Il Presidente turco ha aggiunto: "I responsabili del genocidio a Gaza devono essere chiamati a renderne conto secondo il diritto internazionale. L'attacco al Qatar dimostra che Israele ha perso completamente il controllo. Continueremo a sostenere una Siria unita, sicura e stabile. La stabilità e la sicurezza del vicino Iraq sono di grande importanza per garantire il benessere della regione. "

Il funzionario turco ha dichiarato: "Abbiamo ospitato negoziati tra Ucraina e Russia e stiamo cercando di fermare una guerra che non ha vincitori. Sosteniamo un cessate il fuoco tra India e Pakistan. Ci stiamo sforzando di stabilire la pace tra l'Azerbaigian e l'Armenia e confermiamo che la normalizzazione delle relazioni con Yerevan sta procedendo bene. Continueremo anche i nostri sforzi per risolvere la disputa tra Somalia ed Etiopia. Dobbiamo assistere a una cooperazione tra India e Pakistan nella lotta al terrorismo. Vogliamo risolvere la questione del Kashmir attraverso il dialogo. La comunità internazionale non deve abbandonare il popolo afgano."

Recep Tayyip Erdogan ha aggiunto: "Attendiamo con impazienza un nuovo inizio nelle relazioni tra Turchia e Unione Europea. Gli Stati Uniti sono il nostro alleato e lavoriamo per rafforzare le nostre relazioni con questo paese. Il mondo è più grande di 5 (i 5 membri permanenti con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza)."

Il Presidente turco ha concluso: "Il commercio internazionale sta subendo cambiamenti fondamentali a causa del protezionismo e delle interruzioni delle catene di approvvigionamento. Stiamo costantemente implementando un progetto che si estende dalla Cina all'Europa. Siamo orgogliosi di vedere il successo del progetto 'Zero Rifiuti' in Turchia. Ci impegniamo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite."