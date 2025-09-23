Spagna: "Se Tel Aviv agisce contro la 'Flotta della Resilienza', interverremo"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Russia Today, il Ministro degli Esteri spagnolo ha sottolineato che se il regime sionista intraprenderà azioni contro la Flotta Internazionale "Al-Samoud" (della Resilienza), la Spagna reagirà.

Ha chiarito che qualsiasi azione contro la libertà di espressione e le leggi internazionali contro la Flotta della Resilienza si scontrerà con una reazione da parte della Spagna.

Il Ministro degli Esteri spagnolo, riferendosi alla partenza di alcune navi della Flotta della Resilienza dal porto di Barcellona, ha aggiunto che le attività di questa flotta sono pacifiche e umanitarie. Il suo paese fornisce pieno sostegno politico a tutti i passeggeri delle navi che sono salpate dalla Spagna.

Ha chiesto all'ambasciatore spagnolo in Tunisia di indagare sul recente attacco di droni contro le navi della Flotta della Resilienza nelle acque di quel paese.

Gli organizzatori della Flotta della Resilienza hanno anche rilasciato una dichiarazione, avvertendo di una escalation delle azioni pericolose da parte del regime sionista contro la flotta.