Fonti sioniste: "Tel Aviv ha chiesto aiuto agli Stati Uniti"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Russia Today, il canale 13 della televisione del regime sionista ha riferito che le crescenti tensioni tra Tel Aviv e Il Cairo hanno oscurato il futuro dell'accordo di pace firmato tra le due parti.

Il rapporto afferma che l'accordo di pace in questione sta affrontando seri pericoli per la prima volta negli ultimi 46 anni. Tel Aviv sta monitorando con preoccupazione i rapporti sulla presenza di militari egiziani vicino ai confini della Striscia di Gaza.

Il canale sionista "Kan" ha anche riferito che Tel Aviv ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire per esaminare la natura e l'entità dei movimenti militari egiziani nel deserto del Sinai.

Un alto funzionario sionista ha anche dichiarato che l'entità di questi movimenti militari ha suscitato preoccupazioni strategiche per il regime sionista.