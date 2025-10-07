"Rubio" Difende Ancora una Volta i Crimini del Regime Sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Marco Rubio, Segretario di Stato americano, ha rilasciato una dichiarazione oggi, martedì, in occasione del secondo anniversario dell'Operazione "Alluvione di Al-Aqsa", in cui ha preso posizione riguardo alla questione dei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza.

Il Segretario di Stato americano ha avanzato un'affermazione ridicola e demagogica in merito, sostenendo che Washington, sotto la guida del Presidente Trump, sta gestendo gli sforzi per il rilascio di tutti i prigionieri (i prigionieri sionisti detenuti da Hamas) e per porre fine al governo di Hamas a Gaza.

Marco Rubio, il cui Paese ha fornito ogni tipo di struttura e assistenza ai sionisti occupanti per il genocidio dei palestinesi oppressi nella loro patria, ha continuato a sostenere: Stiamo guidando lo sforzo per promuovere una pace duratura che garantisca non solo la sicurezza di Israele, ma anche la pace e la prosperità per le generazioni future in Medio Oriente (Asia Occidentale). Nel secondo anniversario del 7 ottobre, riaffermiamo il nostro impegno congiunto con Israele per porre fine alle sofferenze di tutti i prigionieri e delle loro famiglie.

Ha inoltre affermato: Il piano del Presidente Trump per la cessazione della guerra a Gaza offre un'opportunità storica per cambiare questo capitolo oscuro e gettare le basi per una pace e una sicurezza durature per tutti!