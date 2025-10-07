Consultazione del Ministro degli Esteri Olandese con l'Omologo Egiziano incentrata su Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Caspar Veldkamp, Ministro degli Esteri olandese, ha annunciato oggi, martedì, dopo l'incontro con l'omologo egiziano Badr Abdelatty: Parteciperemo come uno dei paesi ospitanti alla Conferenza per la Ricostruzione di Gaza che sarà organizzata dall'Egitto.

A questo proposito, il Ministro degli Affari Esteri olandese ha aggiunto: Siamo pronti a contribuire agli sforzi dell'Egitto per aiutare Gaza, inclusa la fornitura di 2 milioni di euro in forniture mediche essenziali.

Ciò avviene mentre l'Alta Corte olandese aveva precedentemente emesso un verdetto che obbligava il governo a rivedere le sue politiche di esportazione di armi verso il regime sionista, poiché le preoccupazioni sull'eventuale utilizzo di queste parti in violazione del diritto internazionale si erano intensificate.

La Corte ha chiarito che il verdetto emesso dal tribunale di primo grado l'anno scorso che imponeva un divieto permanente all'esportazione di parti di caccia F-35 non è stato confermato, ma ha sottolineato che il governo deve effettuare una propria valutazione della situazione esistente per determinare i rischi legali associati a tali esportazioni.