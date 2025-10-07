Incontro tra Lavrov e Muttaqi a Mosca

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Anadolu, Amir Khan Muttaqi, Capo ad interim del Ministero degli Affari Esteri del Governo provvisorio afgano, ha incontrato Sergey Lavrov, Ministro degli Affari Esteri russo, a Mosca.

Secondo quanto annunciato dal Ministero degli Esteri russo, l'incontro tra Lavrov e Muttaqi si è tenuto prima del Vertice del Formato di Mosca con un'agenda speciale sull'Afghanistan.

Durante la conferenza stampa, Lavrov ha espresso soddisfazione per la presenza di Amir Khan Muttaqi al vertice sull'Afghanistan.

Il Ministro degli Esteri russo, sottolineando che nonostante le sfide esistenti nella regione, sono stati raggiunti progressi significativi nella lotta al terrorismo e al traffico di droga in Afghanistan, ha dichiarato che la Russia è pronta a sostenere l'Afghanistan in questo campo.