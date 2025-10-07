Consultazione tra Erdoğan e Putin su Ucraina e Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha telefonato oggi, martedì, al Presidente russo Vladimir Putin per fargli gli auguri di compleanno.

Durante la telefonata, il Presidente turco ha sottolineato la necessità di rafforzare il movimento diplomatico per porre fine ai conflitti in Ucraina e garantire una pace giusta e duratura.

Recep Tayyip Erdoğan ha aggiunto che la Turchia cerca di garantire un cessate il fuoco a Gaza e l'invio di aiuti umanitari alla popolazione della regione.

Al Jazeera, riguardo a questa consultazione telefonica, ha riferito: Erdoğan, durante la telefonata con Putin, ha detto che la Turchia sta lavorando per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

Il Presidente turco ha aggiunto: Gli sforzi diplomatici devono accelerare per raggiungere una pace giusta e duratura che ponga fine alla guerra in Ucraina, e continueremo a lottare per la pace.