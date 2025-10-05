Notizie | Iran e Cina collaborano per lo sbarco sulla Luna / Sheikh Naim Qassem: il piano di Trump per Gaza è pieno di pericoli

«Hassan Salarieh», capo dell'Agenzia Spaziale Iraniana, intervenuto alla cerimonia di apertura della Settimana Mondiale dello Spazio, sabato a Teheran, ha dichiarato: Uno dei programmi più importanti dell'Organizzazione Spaziale Iraniana è lo sviluppo di biocapsule e piattaforme di ricerca riutilizzabili con capacità di guida e controllo precise, che, come laboratori spaziali, consentiranno test suborbitali e orbitali nel campo della biologia spaziale e degli effetti di radiazioni, temperatura e pressione. Secondo Pars Today, Salarieh ha aggiunto: Dopo il successo del lancio della capsula da 500 chilogrammi nel 2023, sono iniziate le fasi di ricerca e sviluppo di una nuova generazione di queste piattaforme e i test dei suoi sottosistemi saranno presto effettuati.

Il capo dell'Agenzia Spaziale Iraniana riferendosi inoltre alla cooperazione dell'Iran con la Cina nel progetto di sbarcare sulla Luna 'Chang-8', ha dichiarato: Questa cooperazione, iniziata lo scorso anno, ha ora raggiunto la fine della fase di progettazione e la costruzione del prototipo ingegneristico sta per iniziare.

Riferendosi al successo del lancio dei satelliti iraniani Pars 1 e Nahid 2, Salarieh ha anche annunciato: Le prossime generazioni di questi satelliti sono pronte per il lancio con le necessarie modifiche tecniche, e anche il satellite Pars 2 è nella fase finale di test.

Massicce manifestazioni popolari in Italia, Spagna e Portogallo a sostegno della popolazione di Gaza

I cittadini di Italia, Spagna e Portogallo, hanno tenuto manifestazioni su larga scala per condannare i crimini del regime sionista ed esprimere solidarietà al popolo palestinese. I dimostranti hanno anche chiesto il rilascio dei membri della Global «Sumud» Flotilla detenuti dal regime sionista.

Sheikh Naim Qassem: il piano di Trump per Gaza è pieno di pericoli.

Lo sceicco «Naim Qassem», segretario generale di Hezbollah libanese, ha dichiarato sabato durante una cerimonia che segna il primo anniversario del martirio dello sceicco Nabil Qawuq e di Seyed Suhail al-Husseini, figure di spicco della Resistenza islamica libanese, che il piano di Trump per Gaza è pieno di pericoli perché si allinea pienamente con i desideri e gli obiettivi del regime sionista. Ha aggiunto: Israele si sta sforzando di attuare il suo progetto "Grande Israele", e gli Stati Uniti lo sostengono pienamente, quindi, ogni passo che si vede fare in questa direzione fa parte del progetto del Grande Israele.

Manifestanti in Georgia entrano nel complesso del palazzo presidenziale

Manifestanti filo-occidentali in Georgia hanno marciato verso il palazzo presidenziale e alcuni hanno scavalcato la recinzione entrando nella parte esterna della residenza. La polizia georgiana si è scontrata con i manifestanti, sparando gas lacrimogeni contro i manifestanti. La Georgia è in subbuglio dalle elezioni dello scorso anno, quando il governo in carica ha introdotto leggi volte a controllare gli individui legati all'Occidente e ha abbandonato le aspirazioni di integrazione nell'Unione europea.

Trump ordina il dispiegamento di 300 soldati della Guardia Nazionale a Chicago

Il presidente degli Stati Uniti «Donald Trump» ha ordinato il dispiegamento di 300 soldati della Guardia Nazionale a Chicago, Illinois, per «proteggere i funzionari e le strutture federali». Questa decisione ha fatto seguito a un annuncio del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti secondo cui un ufficiale federale di Chicago ha sparato a un «cittadino armato» sabato, lasciando l'individuo ferito.

Corea del Nord schiera «equipaggiamenti speciali» contro obiettivi statunitensi nella penisola coreana

Il leader nordcoreano «Kim Jong Un» ha dichiarato che Pyongyang ha schierato le sue «attrezzature speciali contro i principali obiettivi» in risposta ai dispiegamenti militari statunitensi nella penisola coreana. Ha aggiunto: L'alleanza nucleare tra Stati Uniti e Corea del Sud sta avanzando rapidamente e sta conducendo varie esercitazioni per implementare scenari pericolosi.

Gli yemeniti mostrano sostegno al popolo di Gaza con un attacco ai Territori Occupati

Fonti dei media hanno riferito del lancio di un missile dallo Yemen verso i Territori Occupati, innescando sirene antiaeree in diverse aree. Il Canale 12 di Israele ha anche riferito che in seguito al lancio del missile dallo Yemen, lo spazio aereo dell'aeroporto «Ben Gurion» è stato temporaneamente chiuso, interrompendo tutti i voli.

Hamas: gli attacchi israeliani a Gaza smascherano le bugie di Netanyahu

Il movimento Hamas ha annunciato in un comunicato sabato sera: L'esercito del regime sionista continua a commettere crimini e a lanciare attacchi brutali contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, smascherando le menzogne dei leader di Tel Aviv che affermano di essere d'accordo con la proposta di cessate il fuoco di Trump.