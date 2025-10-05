Iran, ministro degli Esteri: l'Accordo del Cairo non è più valido

Durante un incontro congiunto con ambasciatori, incaricati d'affari e capi delle missioni estere e internazionali residenti a Teheran, «Seyyed Abbas Araghchi», ministro degli Esteri iraniano, ha sottolineato che la Repubblica Islamica dell'Iran considera illegale il ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza.

Secondo Pars Today, che cita l'agenzia IRIB, gli ultimi sviluppi regionali sono stati discussi a porte chiuse in una riunione congiunta tra il capo della diplomazia iraniana e gli ambasciatori stranieri residenti a Teheran.

Spiegare gli approcci dell'Iran dopo l'azione illegale degli Stati Uniti e di tre paesi europei volta a ripristinare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza è stato il punto più importante dell'ordine del giorno di questo incontro.

Il ministro degli Esteri iraniano ha inoltre sottolineato ai giornalisti, dopo l'incontro congiunto con ambasciatori, incaricati d'affari e capi delle missioni estere e internazionali residenti a Teheran: Lo "Snapback" cambia tutte le condizioni precedenti e l'accordo del Cairo non è più valido; la Repubblica Islamica dell'Iran ha cercato in tutti i modi possibili di risolvere la questione attraverso il negoziato, e ora gli occidentali non hanno alcun motivo giustificabile per usare lo Snapback.

Araghchi ha dichiarato: L'esperienza ha dimostrato che non esiste altra soluzione se non quella diplomatica per risolvere la questione nucleare iraniana.

Il capo della diplomazia iraniana ha dichiarato: Così come un attacco militare non è stato una soluzione alla questione nucleare iraniana, lo Snapback non ha alcun risultato in questo senso.

Affermando che la diplomazia esiste sempre Araghchi ha dichiarato: L'Europa ha perso e diminuito il suo ruolo nei negoziati con l'Iran.

Il ministro degli Esteri iraniano ha aggiunto: Se (USA ed Europa) si faranno avanti in buona fede, si può essere fiduciosi sull'esito dei negoziati, soprattutto nella situazione attuale e nel ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza, che hanno reso la situazione ancora più difficile.

Il capo della diplomazia iraniana ha dichiarato: Durante l'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime occupante contro l'Iran, tutti i Paesi hanno dichiarato solidarietà alla Repubblica Islamica, perché l'Iran è stato un attore saggio. Ora, un evento simile si è verificato e l'Iran è conosciuto nel mondo come un attore razionale.